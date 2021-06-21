В Ставропольском крае арестовали организатора «групп смерти»

В Следственном комитете России рассказали, что житель Ставропольского края, обвиняемый в организации «групп смерти» и причастности к гибели как минимум двух подростков, заключен под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержанный — 19-летний житель Ессентуков. По данным следствия, в июне текущего года он создал в мессенджере несколько групп, участники которых проходили различные задания, после чего попадали в «психологическую ловушку». В данных сообществах критиковались близкие люди, пропагандировалось насилие и «опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

В Следственном комитете России установили его причастность к гибели двух подростков, состоявших в «группах смерти» и выполнявших изощренные задания и вследствие чего погибших на железной дороге в Липецкой области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Ему было предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ», — говорится в сообщении.

О ходе расследования потребовал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее в Ставропольском крае задержали 19-летнего создателя так называемых «групп смерти», который заставил двух подростков погибнуть на железной дороге.