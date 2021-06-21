«Ъ»: для борьбы с «индийским» штаммом готовят программу ревакцинации населения

Для борьбы с «индийским» штаммом коронавирусной инфекции Минздрав России готовит программу ревакцинации населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам источника, это может произойти уже в начале текущей недели. Кроме того, делать прививку будут даже беременным.

«Очевидно, что вирус с нами на годы, закрывать объекты навсегда невозможно, все идет к тому, что работать люди будут, имея документы о состоянии здоровья», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации. По его словам, начать ревакцинацию в настоящий момент жизненно необходимо. Для этого будет организована работа с правительством, чтобы оперативно принять решение «по срокам и технологии».

До этого в Минздраве России сообщили, что отечественные вакцины против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник лайт» могут использоваться при ревакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».