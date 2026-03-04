Размер шрифта
УАЗ впервые переименует внедорожник Hunter

Motor: УАЗ зарегистрирует иностранное название Hunter на русском языке
УАЗ

Ульяновский автозавод переведет на русский язык название своего старейшего внедорожника Hunter. Об этом корреспонденту журнала Motor сообщили в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 марта закона о защите государственного языка, который обязывает использовать русский язык на вывесках и в рекламе.

«Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО «УАЗ» в реестре товарных знаков», — рассказали в на заводе.

УАЗ Hunter выпускается с 2003 года и является прямым наследником армейского УАЗ-469. В 2014-м модель хотели снять с производства как устаревшую, но уже через год выпуск возобновили — с новым бензиновым мотором «Евро-5». В 2022 году к 50-летию модели вышла лимитированная версия.

Сейчас УАЗ Hunter оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., 5-ступенчатой коробкой BAIC и унифицированной с другими моделями бренда системой полного привода. Цена базовой версии 2026 модельного года — 1,72 млн рублей.

