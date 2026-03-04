Женщину оправдали за гибель мужа после того, как она спихнула его с кровати

В Баку женщина убила мужа, столкнув его с кровати, и избежала тюрьмы

В Баку женщина спихнула супруга с кровати и попала под суд, сообщает Oxu.Az.

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2024 года Раида Махмудова поссорилась со своим супругом Гаджи и столкнула его с кровати, предварительно ударив по голове тупым предметом. Мужчина 1986 года рождения скончался от полученных травм.

Женщину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, однако позже дело квалифицировали по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК республики.

Она предстала перед судом и была приговорена 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении участкового типа.

Однако Бакинский апелляционный суд вынес решение, согласно которому приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был изменен после объявлении амнистии в связи с Годом Конституции и суверенитета, и женщина была освобождена от назначенного ей наказания и отпущена из-под стражи в зале суда.

Ранее австриец хотел подружиться с голубем, но случайно убил его и получил срок.