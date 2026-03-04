В Москве стажер стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей

В Москве задержали 33-летнюю жительницу Подмосковья, которая, работая стажером администратора в стоматологической клинике, украла из сейфа более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в стоматологии на Пресне. Женщина узнала от коллег код от сейфа, дождалась момента, когда останется одна в помещении, и забрала все деньги. Похищенное она потратила.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого в Петербурге из офиса в бизнес-центре похитили более миллиона рублей, неизвестный проник в помещение, отжав металлическую дверь, и взломал сейф с наличными. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, личность грабителя устанавливается.

