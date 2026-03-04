Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На железнодорожных путях в Екатеринбурге нашли боевую гранату с запалом

В Екатеринбурге на железнодорожных путях нашли боевую осколочную гранату
Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге на железнодорожных путях нашли боевую осколочную гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «Уралити» со ссылкой на территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области.

Уточняется, что на путях была найдена советская осколочная граната ударно-дистанционного действия с запалом. Она лежала недалеко от станции «Электродепо» Свердловской железной дороги. К счастью, обошлось без пострадавших. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб, которые изъяли боеприпас для дальнейшей утилизации.

До этого в Москве у военного клинического госпиталя имени Бурденко была обнаружена граната, предположительно, иностранного производства. По данным Telegram-канала Baza, боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения. На место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания гранаты. Территорию вокруг учреждения оцепили. Эвакуация пациентов и сотрудников госпиталя не проводилась.

Ранее в российском регионе жители случайно нашли пять авиабомб и 51 мину времен ВОВ.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!