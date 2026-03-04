На железнодорожных путях в Екатеринбурге нашли боевую гранату с запалом

В Екатеринбурге на железнодорожных путях нашли боевую осколочную гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «Уралити» со ссылкой на территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области.

Уточняется, что на путях была найдена советская осколочная граната ударно-дистанционного действия с запалом. Она лежала недалеко от станции «Электродепо» Свердловской железной дороги. К счастью, обошлось без пострадавших. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб, которые изъяли боеприпас для дальнейшей утилизации.

До этого в Москве у военного клинического госпиталя имени Бурденко была обнаружена граната, предположительно, иностранного производства. По данным Telegram-канала Baza, боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения. На место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания гранаты. Территорию вокруг учреждения оцепили. Эвакуация пациентов и сотрудников госпиталя не проводилась.

Ранее в российском регионе жители случайно нашли пять авиабомб и 51 мину времен ВОВ.