В Крыму объяснили, почему вода доходит не до всех потребителей в Ялте

Водоканал возобновил водоснабжение Ялты, однако вода не доходит до всех потребителей по причине многочисленных повреждений водопровода и высокого спроса. Об этом заявил врио начальника предприятия «Водоканал Южного берега Крыма» Алексей Григорьев, сообщает ТАСС.

«На данный момент ведутся работы еще на двух источниках: разгребли, будем их запускать. Очень много улиц и направлений, на которых водопроводов практически нет вообще — они были смыты. Принимаем меры. Это тоже влияет на давление, потому что идет свободный слив», — сказал он.

По словам Григорьева, мощность источника, который задействован в водоснабжении Ялты, достаточная, но он располагается в 20 км от города.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о ходе восстановления города после подтопления и количестве людей, которые находятся в зоне эвакуации.