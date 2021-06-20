В Крыму объяснили, почему вода доходит не до всех потребителей в Ялте

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Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Мужчина на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Водоканал возобновил водоснабжение Ялты, однако вода не доходит до всех потребителей по причине многочисленных повреждений водопровода и высокого спроса. Об этом заявил врио начальника предприятия «Водоканал Южного берега Крыма» Алексей Григорьев, сообщает ТАСС.

«На данный момент ведутся работы еще на двух источниках: разгребли, будем их запускать. Очень много улиц и направлений, на которых водопроводов практически нет вообще — они были смыты. Принимаем меры. Это тоже влияет на давление, потому что идет свободный слив», — сказал он.

По словам Григорьева, мощность источника, который задействован в водоснабжении Ялты, достаточная, но он располагается в 20 км от города.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о ходе восстановления города после подтопления и количестве людей, которые находятся в зоне эвакуации.