Москвичам обещают шесть температурных рекордов на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в столице ожидается пять-шесть температурных рекордов дня. Кроме того, высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня, который с 1901 года составляет +34,7°C

В понедельник, 21 июня, ожидается +31-33°C, во вторник — 33-35°C, а в среду, четверг и пятницу — 34-36°C. По прогноза синоптика, к выходным температура воздуха в лучшем случае опустится до +29-34°C. По ночам в течение недели будет около +20°C или выше.

В связи с аномальной жарой в регионе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

Тишковец уточнил, что в целом жителей Европейской части России в предстоящую неделю ждет настоящий африканский зной и засуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал про «опасное солнце» в последнюю неделю июня.