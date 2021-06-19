Минтруд допустил отстранение непривитых от COVID-19 работников

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что работника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавируса, можно отстранить от работы, передает ТАСС.

Он пояснил, что непривитого сотрудника можно отстранить, «если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников».

При этом ранее Котяков заявлял, что в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Из-за роста заражений COVID-19 в ряде российских регионов ввели обязательную вакцинацию. В частности, такое решение было принято в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Туле, Тверской области и на Сахалине.

В столице прививаться обязали граждан, работающих в сфере услуг.

На этой неделе сообщалось о том, что в России высокими темпами распространяется индийский штамм коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано уже 5 299 215 случаев коронавируса, вылечились 4 861 343 человека, скончались 128 911 пациентов.