Минтруд допустил отстранение непривитых от COVID-19 работников

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что работника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавируса, можно отстранить от работы, передает ТАСС.

Он пояснил, что непривитого сотрудника можно отстранить, «если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников».

При этом ранее Котяков заявлял, что в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Из-за роста заражений COVID-19 в ряде российских регионов ввели обязательную вакцинацию. В частности, такое решение было принято в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Туле, Тверской области и на Сахалине.

В столице прививаться обязали граждан, работающих в сфере услуг.

На этой неделе сообщалось о том, что в России высокими темпами распространяется индийский штамм коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано уже 5 299 215 случаев коронавируса, вылечились 4 861 343 человека, скончались 128 911 пациентов.