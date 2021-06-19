Площадь пожара на складе пиротехники в центре Москвы увеличилась до 500 кв. м

Площадь пожара на Лужнецкой набережной в Москве, где загорелся склад с пиротехникой, увеличилась со 150 до 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как рассказали агентству в экстренных службах, что огонь охватил группу зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

По информации агентства, интенсивность взрывов немного снизилась.

По словам источника в экстренных службах, к месту пожара на складе направляется пожарный катер «Полковник Чернышев». К тушению возгорания уже привлекли авиацию.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что горящий склад с пиротехникой расположен по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Пожару присвоен третий ранг сложности.