Путин: лучше привиться от COVID-19, чем болеть

Многие россияне столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенной коронавирусной инфекции, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде партии «Единая Россия».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Последствия болезни, коронавирусной инфекцией вызванной, до сих пор изучаются. Не только поражение легких, но и сосудистые поражения, еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть», — заявил президент.

По его словам, такой позиции придерживаются ведущие специалисты России и мира.

За минувшие сутки в России выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 заразились более 5,2 млн россиян, более 128 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».