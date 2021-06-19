СМИ: бизнесмен Тимур Франк пострадал при крушении самолета в Кузбассе
Крупный бизнесмен Кемеровской области Тимур Франк находился в самолете, который разбился в районе аэродрома Танай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина получил множественные травмы, он находится в тяжелом состоянии.
Франк является совладельцем угольного резерва «Кузнецкий Южный».
Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Как сообщили в организации, в результате инцидента погибли 9 человек, при этом СК сообщает о четырех погибши. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.