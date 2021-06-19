ДОСААФ приостановил полеты L-410 после смертельного крушения в Кузбассе

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Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России приостановило полеты на самолетах L-410 на время расследования крушения воздушного судна в Кузбассе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Как заявили в ДОСААФ, самолетом управляли опытные пилоты.

«По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — рассказали в организации.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. Как сообщили в прокуратуре, пилот воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом. L-410 принадлежал ДОСААФ.

По данным ДОСААФ, в результате инцидента погибли девять человек — семь парашютистов и два члена экипажа. При этом СК сообщает о четырех погибших. Ранее было опубликовано видео с места крушения.