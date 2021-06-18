В Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений

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В пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым заявили, что въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, введенный ранее запрет из-за подтопления снят. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа и ж/д транспорта: все работает также в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в республике дальнейшему отдыху ничего не угрожает. Отели и санатории после сильных дождей работают в обычном режиме.

18 июня власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных дождей.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что городу, который 18 июня накрыл циклон, нанесен значительный ущерб.

Ливни подтопили в Крыму более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.