Оперштаб разрешил гражданам Китая и Лихтенштейна въезжать в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в оперштабе приняли решение о включении граждан Китая и Лихтенштейна в перечень иностранных граждан, которые могут въезжать в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что данное решение будет предложено на утверждение председателю правительства России Михаилу Мишустину.

«Граждане, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию», — отметила Голикова.

Кроме того, она подчеркнула, что на сегодняшний день китайская сторона предъявляет жесткие требования для въезда в свое государство. Однако она выразила надежду на то, что со временем они будут сниматься, и граждане России смогут посещать Китай с деловыми и туристическими целями.

Ранее Голикова сообщила, что с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с Италией, Кипром, Северной Македонией, Болгарией, Бельгией, Иорданией и Ирландией.