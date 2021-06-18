Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за ливней

В Феодосии и Кировском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы региона Олега Крючкова.

Решение было принято на заседании оперативного штаба в пятницу.

До этого сообщалось о введении режима ЧС в Керчи и Ялте.

Ливни подтопили в Крыму более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину за помощью в ликвидации последствий непогоды.