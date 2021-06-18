Летевшего в Москву пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолета из-за отказа надевать медицинскую маску. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольгу Мироненко.

Решение о снятии пассажира с рейса принял командир самолета.

По факту произошедшего сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.17 «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна». Теперь мужчине грозит административный штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

До этого другой пассажир, прибывший на этом же самолете из Москвы во Владивосток, был привлечен к административной ответственности из-за отсутствия медицинской маски.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали пассажира, угрожавшего взрывом после просьбы надеть маску.