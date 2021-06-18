МВД Белоруссии просит признать материалы TUT.BY экстремистскими

МВД Белоруссии просит признать материалы новостного портала TUT.ВY экстремистскими.

Соответствующее заявление правоохранители направили 3 июня в суд Центрального района Минска.

«Отметим, что идея признать материалы экстремистскими может не просто уничтожить труд журналистов и всей компании. Это, по сути, попытка стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты TUT.ВY. А все сказанное и написанное порталом — объявить незаконным для обсуждения и распространения», — говорится в Telegram-канале издания.

В TUT.BY считают, что подобное предложение может ударить и по читателям портала.

Ранее главного редактора и журналиста белорусского новостного портала TUT.BY Марину Золотову и Елену Толкачеву обвинили в соучастии в неуплате налогов.

18 мая в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY. Доступ к сайту и его копиям был заблокирован. В этот же день издание сообщило о задержании более 12 сотрудников.