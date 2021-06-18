Интернет-магазин и сервис услуг подсчитали, сколько стоят сборы на выпускной

Чтобы празднично одеться на выпускной, сделать макияж и прическу, в среднем придется потратить чуть более 16 тыс. рублей, подсчитали онлайн-ретейлер «Lamoda» и онлайн-сервис услуг YouDo.com. Результаты исследования приводит РБК.

Отмечается, что девушкам в этом году в среднем придется потратить 16 240 рублей, молодым людям нужно будет больше — 16 740 рублей.

Вечернее платье, обувь и сумка-клатч в среднем обойдутся в 11 740 рублей, подсчитали эксперты. Средняя стоимость вечернего макияжа и прически, составит 4,5 тысяч, отмечается в исследовании.

На брючный костюм, рубашку и ботинки для выпускника в среднем придется потратить 16 740 руб. Дополнительные аксессуары, заключили эксперты, будут стоить от 1 тыс. до 1,6 тыс. рублей.

Освежить мужскую стрижку — 1,5 тыс. рублей, а сделать новую стрижку и оформление бороды в барбершопе — 2 тыс.

Как отмечает «Lamoda», в этом году спрос на вечерние платья вырос в первую неделю июня, хотя ранее их искали и приобретали больше всего в мае. Ретейлер отмечает, что среди мужских нарядов сильнее всего увеличились продажи бабочек и рубашек.

Ранее сообщалось, что Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького.