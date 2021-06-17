«Спутник Лайт» поступит в оборот через 1,5 недели

Российская вакцина «Спутник лайт» выйдет в гражданский оборот через 1,5 недели и будет использоваться в том числе для ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Как сообщал Мурашко, четвертая российская вакцина, «Спутник Лайт», будет использоваться преимущественно для людей до 60 лет.

Ранее замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявляла, что «Спутник Лайт» выйдет в гражданский оборот в ускоренном порядке.