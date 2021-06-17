В Керчи ввели режим ЧС из-за затопления города

В Керчи ввели режим ЧС после затопления улиц города. Об этом написал мэр города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

«Под руководством главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым», — сообщил он.

Глава города уточнил, что из-за сильных дождей на полуострове оказались подтоплены 5 муниципальных образований.

«Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», — заявил Бороздин.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Керчи выпало 82 мм осадков — это две месячные нормы. В Белогорске выпало 88 мм, в Керченском проливе — 73 мм, в Мысовом, метеостанции на Азовском море, — 43 мм осадков.

До этого региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями.