Появилось видео с мощным градом на Кубани

На Кубань обрушился мощный град размером с куриное яйцо, стихия повредила инфраструктуру в регионе. Об этом сообщает НТВ.

По данным МЧС, град повредил кровлю детского сада и школы. В настоящее время на месте работают оперативные группы. Власти региона пытаются оценить нанесенный непогодой ущерб.

Ранее сообщалось, что в восточных районах Крыма за минувшую ночь выпало почти две месячные нормы осадков, город затопило. Потоп попал на видео.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ряде южных регионов России, в том числе на Черноморском побережье Кавказа, в восточном Крыму, Керчи, Феодосии, 17 июня ожидаются мощные потопы.