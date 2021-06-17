Отец россиянки Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

Отец арестованной в Минске гражданки России Софьи Сапеги Андрей Сапега обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь. Видеообращение с россиянином опубликовало информационное агентство PrimaMedia.

Сапега рассказал, что у него четверо детей и Софья из них — самая старшая. Он отметил, что девушке грозят очень серьезные тюремные сроки. Он обратился к белорусскому лидеру в преддверии его визита в Приморский край.

«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», — сказал Сапега.

По его словам, до встречи с основателем Telegram-канала NEXTA и белорусским блогером-оппозиционером Романом Протасевичем его дочь была обычной девушкой. Мужчина также добавил, что во время протестов в Белоруссии Софья находилась в Литве.

«И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия», — заявил Андрей Сапега.

Он также обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой содействовать в организации его личной встречи с президентом Белоруссии.

Ранее председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается в участии в массовых беспорядках.

23 мая Сапегу задержали в Минске вместе с ее молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Позднее в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.