Первый заместитель главы МВД РФ может уйти в отставку

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой может уйти в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Ведомостей» со ссылкой на источник.

Александр Горовой приступил к работе в органах внутренних дел МВД СССР в 1982 году — он был милиционером отделения милиции города Артемовск в Красноярском крае. На должность первого заместителя главы ведомства его назначили в 2011 году.

В минувшем году генерал-полковнику полиции Горовому исполнилось 65 лет.

В ноябре 2025 года депутаты Госдумы РФ от фракции ЛДПР предложили установить для сотрудников МВД, имеющих стаж работы более 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия.

Авторы инициативы указали, что у сотрудников Следственного комитета РФ уже есть аналогичная надбавка. Отмечалось, что многие опытные сотрудники МВД увольняются, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям.

Ранее Колокольцев рассказал об огромной текучке кадров в МВД.