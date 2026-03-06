Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Трамп назвал Зеленского «препятствием» миру на Украине

Трамп: Зеленский препятствует урегулированию, у него еще меньше козырей
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта. Об этом в интервью газете Politico заявил президент США Дональд Трамп.

«Немыслимо, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») является препятствием. <...> У тебя нет карт. Теперь у него еще меньше карт», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.

До этого Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в промежутке между 5 и 8 марта.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Ранее Мерц назвал Трампу условие для соглашения по Украине.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!