В Верховном хурале высказались о депутатском статусе Цаликова

В Верховный хурал (парламент) Тувы не поступало документов по делу экс первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова, который в настоящее время остается депутатом тувинского парламента. Об этом сообщил ТАСС спикер хурала Кан-оол Даваа.

По его словам, Цаликов исправно выполнял свои депутатские обязательства. Кроме того, следствие не направляло соответствующих документов региональному правительству.

«Вопрос досрочного прекращения депутатских полномочий [Руслана Цаликова] в настоящее время на повестке не стоит», — сообщил Даваа.

5 марта суд отправил экс-замминистра обороны под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток.

Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год. До этого он работал в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения Сергея Шойгу с поста главы Минобороны стал депутатом Верховного хурала (парламента) Тывы.

Ранее журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет Цаликов.