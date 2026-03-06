Размер шрифта
В Пентагоне заявили о важном военном преимуществе России

Пентагон: создав центр «Рубикон», Россия добилась преимущества в применении БПЛА
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия, создав испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Минобороны РФ, добилась военного преимущества в применении беспилотных летательных аппаратов, заявил глава подразделения по закупкам беспилотников для нужд Пентагона Стивен Маркс. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, автономные технологии больше не перспективные, а стремительно развивающиеся реалии в условиях боевых действий.

Противники США это понимают и инвестируют крупные средства, внедряя технологии напрямую в оперативные формирования.

Маркс отметил, что «Рубикон» позволяет централизировать закупки, внедрять новые тактики, а также обучать операторов БПЛА. Это «фундаментально новая командная структура, созданная для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью», считает представитель Пентагона.

До этого газета Financial Times сообщила, что созданный при Минобороны России Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» изменил ход применения дронов на поле боя и лишил ВСУ одного из ключевых тактических преимуществ — массового использования дешевых и простых в сборке беспилотников.

Ранее эксперт назвал главное оружие России в зоне СВО зимой.

 
