В Пентагоне заявили о важном военном преимуществе России

Россия, создав испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Минобороны РФ, добилась военного преимущества в применении беспилотных летательных аппаратов, заявил глава подразделения по закупкам беспилотников для нужд Пентагона Стивен Маркс. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, автономные технологии больше не перспективные, а стремительно развивающиеся реалии в условиях боевых действий.

Противники США это понимают и инвестируют крупные средства, внедряя технологии напрямую в оперативные формирования.

Маркс отметил, что «Рубикон» позволяет централизировать закупки, внедрять новые тактики, а также обучать операторов БПЛА. Это «фундаментально новая командная структура, созданная для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью», считает представитель Пентагона.

До этого газета Financial Times сообщила, что созданный при Минобороны России Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» изменил ход применения дронов на поле боя и лишил ВСУ одного из ключевых тактических преимуществ — массового использования дешевых и простых в сборке беспилотников.

