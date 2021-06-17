Проценко оценил опасения россиян о бесплодии после вакцинации

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему спекуляциями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир врача в Instagram.

По словам медика, на данный момент нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт.

Он отметил, что препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше.

«Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо», — пояснил Проценко.

Медик заключил, что абсолютно не понимает, «с чего взят этот вброс».

Ранее Денис Проценко рассказал о заболевших COVID-19 после вакцинации. По его словам, заражаются коронавирусом в основном те, кто успел получить только первый компонент вакцины. Кроме того, у 8-10% людей антитела не вырабатываются даже после введения двух доз препарата.