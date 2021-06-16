Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»

Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на атомной электростанции «Тайшань», сообщает ТАСС.

«Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней. Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо», — говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды.

Отмечается, что АЭС продолжает стабильно работать в пределах, установленных в технических регламентах, и поддерживается операционная безопасность станции.

Накануне сообщалось, что правительство США всю последнюю неделю проверяло информацию о радиоактивной утечке на китайской атомной электростанции после того, как французская компания, которая владеет ей и помогает эксплуатировать, предупредила о «неминуемой радиологической угрозе».