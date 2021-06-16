Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным ученых, вирус, вызывающий простуду, активирует у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение COVID-19. Реакция возникает еще на ранней стадии заболевания и предотвращает дальнейшее распространение коронавируса в организме. Новые данные могут помочь найти более эффективные способы лечения COVID-19.

В ходе эксперимента ученые вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и остановила распространение SARS-CoV-2.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. По его словам, клиническая картина осталась прежней, но появляются отдельные пациенты, которым не помогает стандартное лечение.