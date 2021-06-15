В посольстве России в Абхазии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе туристов

Пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков заявил, что жизнь российских туристов, раненных в кафе пансионата «Самшитовая роща», вне опасности. Об этом сообщает Sputnik.

Ранее сообщалось, что 43-летний Дмитрий Пилия, житель села Лыхны, открыл стрельбу по гражданам России после возникшей между ними ссоры, туристов госпитализировали. Инцидент произошел в ресторане «Апсны» на территории «Самшитовой рощи» в городе Пицунда в ночь на 15 июня. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Позже выяснилось, что от огнестрельного ранения также пострадала женщина.

«Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД России в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента. С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше они там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни», — подчеркнул Лавриков.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи их вывезли в Россию.

Кроме того, отмечается, что рикошетом от выпущенных пуль был ранен и сам стрелявший, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.

На данный момент Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По факту инцидента ведется проверка.