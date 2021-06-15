Путин продлил мораторий на выдворение иностранцев из России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства могут оставаться на российской территории до 30 сентября, они не будут принудительно выдворены за пределы РФ до этой даты. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.

Отмечается, что эти правила не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.

Настоящий Указ вступает в силу со среды, 16 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что МИД России может продлить незаконным мигрантам пребывание в стране, если транспортное сообщение с их странами не восстановлено из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.