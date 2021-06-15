Инженера горевшей новосибирской АЗС задержали

Задержан инженер автозаправочной станции в Новосибирске, где накануне произошел пожар, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные следственного управления Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что 37-летний инженер задержан в связи с тем, что он не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Ранее сообщалось о задержании директора автозаправочной станции.

14 июня на автозаправочной станции «Еврогаз», находящейся на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа. Был спровоцирован серьезный пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек, в том числе три гражданина Киргизии. 17 пострадавших по-прежнему остаются в больнице, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком.