Предписание об обязательном ношении масок в помещениях отменено в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Это решение стало последним карантинным предписанием внутри страны, сообщается на сайте Минздрава.

«Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски со вторника, 15 июня 2021 года», — уточнили в ведомстве.

При этом есть исключения, среди которых больницы длительной госпитализации, гериатрические отделения и дома престарелых. Еще маски нужно будет носить людям, следующим к месту для прохождения самоизоляции, пассажирам авиарейсов.

Предполагается, что для медучреждений в дальнейшем выпустят дополнительные инструкции.

С 1 июня в Израиле сняли все карантинные ограничения, которые были направлены на предотвращение распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Великобритании перенесли на месяц отмену ограничений. К 19 июля планируется завершить полную вакцинацию двух третей взрослого населения.