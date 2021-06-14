Жителя Бурятии, два года борющегося с икотой, отправили в Москву

Жителя столицы Бурятии Улан-Удэ по имени Андрей Пичугин, который на протяжении двух лет борется с непрекращающейся икотой, отправили на лечение в Москву, сообщает издание «Байкал Daily».

«В понедельник вылетаю в Москву. Получил вызов в центр хирургии имени Вишневского. Был разговор с главным врачом этого центра, меня готовы принять. Надеюсь, помогут мне в решении моей проблемы», — рассказал Андрей в интервью.

По его словам, врачи в Улан-Удэ и Иркутске не смогли оказать ему никакой помощи, бесполезными оказались и таблетки, которые ему выписали врачи. Из-за непрекращающейся икоты мужчина не может нормально принимать пищу, также, после еды, у него появляется рвотный рефлекс. Икота также мешает ему нормально спать, из-за нее он спит урывками — не более двух-трех часов.

К Андрею с предложением помочь обратились из министерства здравоохранения Бурятии, где ему помогли достучаться напрямую до Минздрава России. В видеоблоге мужчина поблагодарил всех кто поддерживал и помогал ему, особо отметив свою семью.

«Семье приходится терпеть мое состояние практически 24 часа в сутки», — рассказал он.

Ранее британцу Крису Сэндсу, непрерывно икавшему в течение трех лет, была сделана операция по удалению опухоли мозга, которая, по мнению врачей, стала причиной недуга.