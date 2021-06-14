Арестованный Протасевич объяснил раны на руках

Арестованный в Минске Роман Протасевич объяснил следы на руках, сообщает Sputnik Белоруссия.

Несколько дней назад пользователи соцсетей заметили раны от наручников на руках Протасевича после просмотра интервью с его участием в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Хорошо, что разговор начался с шутки. Даже комментировать не буду это смешно. Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было», — сказал он в начале брифинга МИД Белоруссии, связанного с посадкой самолета Ryanair.

Также Протасевич заверил, что к нему не применяли пыток в СИЗО и рассказал о своем самочувствии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.