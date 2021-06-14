В Подмосковье усилили ограничения из-за коронавируса

В общественных местах Московской области до 20 июня ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, носить маски в обязательном порядке необходимо в магазинах, аптеках, медицинских организациях, общественном транспорте, такси, а также на всех предприятиях, чьи сотрудники работают не удаленно.

Кроме того, организациям запрещается допускать в здания и помещения, в том числе на рабочие места, граждан без средств индивидуальной защиты. При этом этот пункт постановления не распространяется на граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о запуске в регионе программы стимулирования вакцинации. Так, среди привившихся от коронавируса жителей Подмосковья разыграют квартиру.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие сутки в Московской области выявлено 1 043 случая коронавирусной инфекции, в Москве — 6 590.