Житель Москвы забрался в мусоропровод и пролетел восемь этажей

Сотрудникам оперативных ведомств потребовалось вытаскивать москвича, решившего забраться в мусоропровод жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в столице в доме, находящемся на улице Косыгина. Житель города забрался в мусоропровод на девятом этаже, а потом упал до второго. Ниже рухнуть он не смог, потому что застрял. Извлекать человека из мусоропровода пришлось экстренным службам.

В результате пострадавший был доставлен в больницу, причина инцидента сейчас устанавливается. В каком состоянии находится мужчина — неизвестно.

Ранее студентка из Китая упала с 12-го этажа дома на юго-западе Москвы. По словам источника, погибшая была студенткой МГУ имени М.В. Ломоносова из провинции Гуандун Китайской Народной Республики, она проживала на улице Островитянова в Москве. Тело обнаружили 14 декабря в районе Коньково, на улице Островитянова.