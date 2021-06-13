В деле о хищении деталей «самолета судного дня» нашли новые улики

На месте кражи радиоэлектронного оборудования из грузового отсека «самолета судного дня» Ил-80 найдены следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.

«Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК», — заявила Бояркина, уточнив, что следствие не раскрывает, принадлежат ли эти следы ее подзащитному Жоре Хачунцу.

Он является главным подозреваемым в деле о хищении 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.

«След ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления «оказался» случайный человек», — рассказала Бояркина.

Ранее появились новые детали в деле о краже из «самолета судного дня».