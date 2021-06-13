Медсестра заявила о пробуждении магнетических способностей после прививки

Медсестра из американского Кливленда, штат Огайо, заявила, что после того, как она сделала прививку от коронавируса, у нее появились способности к магнетизму, сообщает портал 19News.

Джоанна Оверхолт, которая заявила, что ранее работала в отделении интенсивной терапии городской больницы, а в настоящее время является практикующей медсестрой, выступила во вторник на слушаниях в Комитете по здравоохранению штата Огайо в качестве сторонницы законопроекта 248.

Этот законопроект предусматривает запрет на обязательные прививки и защиту от преследования тех людей, которые отказались получать вакцины.

В своем выступлении Оверхолт попыталась доказать миф, который транслировала врач из Кливленда, доктор Шерри Тенпенни. Она утверждает, что из-за вакцинации от коронавируса у людей проявляются способности к магнетизму.

Оверхолт во время выступления прикрепила к своей груди металлический ключ, а потом булавку для волос и потребовала у присутствующих врачей объяснить, почему после вакцинации у нее проявился магнетизм.

Фото и видео с этого выступления в соцсетях моментально разобрали на мемы.

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