Жительница Британии оспорила увольнение из-за твита о трансгендерах

Жительница Великобритании, потерявшая работу из-за поста в Twitter, в котором она написала, что женщины-трансгендеры не могут быть настоящими женщинами, сумела оспорить в суде увольнение с работы, сообщает Daily Mail.

«Я просто боролась за право каждого придерживаться своего мнения», — заявила 47-летняя Майя Форстатер.

После того, как она написала на своей страничке в Twitter пост, в котором выразила мнение что «женщина — это взрослый человек женского пола», Форстатер была уволена за разжигание ненависти по отношению к секс-меньшинствам и подверглась травле в интернете за свое высказывание.

Тем не менее, ее поддержала британская писательница Джоан Роулинг, которая также пострадала из-за высказывания критического мнения по отношению к трансгендерам.

Дело об увольнении Форстатер дошло до Высокого суда Англии и Уэльса, который подтвердил право женщины на выражение своих убеждений и своего мнения. Суд постановил, что мнение о том, что биологический пол никогда не меняется независимо от гендерной идентификации человека, является защищенной философской верой в соответствии с законом о равенстве.

Майя Форстатер отмечает, что за короткий срок она превратилась из обычной матери двух сыновей и работника фирмы в «передового бойца в национальных культурных войнах». Она также указывает, что кроме критики в соцсетях, во время и после судебных разбирательств она получала большую поддержку от других женщин.