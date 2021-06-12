Экстремал прыгнул с парашютом с многоэтажки в Подмосковье

Неизвестный экстремал спрыгнул с последнего этажа 18-этажного дома в Московской области. Ролик с прыжком был снят в Балашихе, сообщается в Telegram-канале «Новости Москвы».

Мужчине смог вовремя раскрыть парашют. Однако информация о последствиях прыжка отсутствует. По предварительным расчетам, парашютист прыгал с высоты в 50 метров. Таким образом данный прыжок стал очень рискованным, так как парашют, если не своевременно раскрыть, не успел бы наполниться воздухом.

Личность любителя подобного экстрима пока не уточняется.

Ранее парашютист приземлился на футбольное поле и получил желтую карточку. Причиной неожиданного приземления на футбольный газон во время игры стала лопнувшая веревка парашюта. Из-за нее мужчина не смог справиться с управлением и был вынужден совершить аварийную посадку.

Кроме того, в Чите спасли парашютиста, повисшего на вертолете. мужчина совершил прыжок с вертолета Ми-8, зацепился куполом парашюта за хвостовую балку воздушного судна.