В больницах Москвы перепрофилируют тысячи коек из-за осложнения ситуации с COVID

Власти Москвы перепрофилируют тысячи коек в больницах города из-за увеличения случаев коронавируса. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах», — сообщил глава города.

В Москве за минувшие сутки был выявлен 6 701 новый случай COVID-19. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 67 человек, у всех был подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID-19.