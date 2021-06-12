Московским работодателям рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим не менее 30% работников. Документ опубликован на сайте городского правительства.

Новые правила связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице.

Так, с 13 июня компаниям рекомендуется перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку. Кроме того, необходимо будет принять меры, принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, а также обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

Кроме того, Собянин сделал 15-19 июня выходными.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 6 701 заражение коронавирусом, что стало максимумом с начала года. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.