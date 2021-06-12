Греция продлила разрешение на неограниченный въезд россиян

Греция продлила разрешение на неквотированный въезд россиян до 21 июня. Об этом говорится в протоколе прибытия в страну, опубликованном правительством.

Неограниченному количеству граждан России разрешен въезд при наличии у них свидетельства вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе и наличии антител. Для таких путешественников также отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде.

Решение будет действовать с 14 июня до 0.06 мск 21 июня. Помимо аэропортов граждане стран, въезд которых в Грецию разрешен, могут использовать морские порты Патры, Игуменицы и острова Керкира и ряд контрольно-пропускных пунктов на сухопутных границах.

Ранее Греция продлевала порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, до 14 июня.

Также сообщалось, что Греция разрешила въезд привившимся «Спутником V».