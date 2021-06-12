Американец побывал в глотке кита и выжил

Коммерческого водолаза Майкла Паккарда целиком проглотил горбатый кит, однако мужчина смог выжить, сообщает New York Post.

Инцидент произошел вблизи побережья города Провинстаун в американском штате Массачусетс. 56-летний Паккард находился на глубине около 10,6 метров, когда его проглотило огромное млекопитающее.

«Я был полностью внутри [кита], вокруг было абсолютно темно. Я подумал про себя: «Мне не выбраться отсюда. Я мертв», — поделился водолаз.

Паккард рассказал, что пытался бороться и чувствовал, как кит покачивает головой от дискомфорта. Спустя около 40 секунд млекопитающее выплюнуло мужчину обратно в океан.

«Моей первой мыслью было то, что я не могу поверить, что выбрался из этой ситуации», — заявил американец.

После чудесного спасения мужчину вытащил из воды его приятель, который отвез пострадавшего в больницу, где ему диагностировали повреждение мягких тканей ноги. По словам Паккарда, в настоящее время он чувствует себя хорошо.