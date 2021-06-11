Сенатор не исключил начало «третьей волны» COVID-19 в России

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что в стране может начаться «третья волна» COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, увеличение заболевших отмечается не во всех регионах, в основном — в крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург.

По мнению законодателя, на сегодняшний день тяжело прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше. Кроме того, необходимо учитывать, что «прививочную кампанию не удается сделать более активной, хотя мотивация для граждан сохраняется, количества вакцин и прививочных пунктов достаточно».

Сенатор также высказался за более активное распространение в СМИ и социальных сетях достоверной информации о пользе вакцин, их эффективности и безопасности.

«Мало сведений о вакцинах. Если о «Спутник V» информация представлена, то по «КовиВак» сведений мало», — добавил он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько еще должны сохраняться ограничения по коронавирусу.

До этого сообщалось, что московское управление Роспотребнадзора будет внимательнее следить за соблюдением правил по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в столице.

В России за прошедшие сутки зафиксировали еще 12 505 случаев коронавируса нового типа, это максимальный показатель с 22 февраля. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 5 180 454.