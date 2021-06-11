В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
Анна Светлова
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Один мужчина погиб в результате обрушения гаражного бокса в Краснодаре. Об этом сообщает краснодарское управление Следственного комитета, передает РИА «Новости».
Отмечается, что двое человек с термическими ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.
Инцидент произошел вечером в четверг, 10 июня, на улице Тихорецкой краевого центра.
По предварительным данным, обрушение гаража в двухэтажном гаражном боксе произошло в результате газового хлопка. Согласно информации СК, пострадавшие занимались ремонтом автомобиля.
В настоящее время следователи следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю проводят доследственную проверку.
Накануне девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Корее.
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