В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек

Один мужчина погиб в результате обрушения гаражного бокса в Краснодаре. Об этом сообщает краснодарское управление Следственного комитета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что двое человек с термическими ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.

Инцидент произошел вечером в четверг, 10 июня, на улице Тихорецкой краевого центра.

По предварительным данным, обрушение гаража в двухэтажном гаражном боксе произошло в результате газового хлопка. Согласно информации СК, пострадавшие занимались ремонтом автомобиля.

В настоящее время следователи следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю проводят доследственную проверку.

Накануне девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Корее.