Из Каира вылетели самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами

Два самолета МЧС, на борту которых находятся 112 эвакуированных из сектора Газа граждан России и стран СНГ, вылетели из международного аэропорта Каира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Днем, 10 июня, более ста человек, среди которых 84 россиянина, а также граждане Украины и Казахстана, перешли из палестинского анклава в Египет через пограничный КПП «Рафах». Оттуда на автобусах в сопровождении сотрудников российского посольства в Египте они добрались до столицы.

Это уже вторая операция по эвакуации граждан. 27 мая из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву спецбортом Ил-76 доставили 64 человека, в том числе 31 ребенка.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.