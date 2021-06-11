Скончался лидер православных христиан Азербайджана

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжёлой болезни на 69-м году жизни скончался великий религиозный деятель Азербайджанской Республики, первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии, сохранивший и укрепивший православие в Азербайджане - высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский», - говорится в сообщении.

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (в миру — Александр Ищеин) родился 13 июня 1952 года в Ярославле. В 1975 году был рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. Окончил Московскую Духовную Семинарию. До назначения в Азербайджан почти 20 лет прослужил на Кавказе: был настоятелем Успенского храма г. Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии В 1988 году он был возведен в сан архимандрита.

В ноябре 2020 года в Калуге в возрасте 72-х лет умер настоятель храма Жен-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат.